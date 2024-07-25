Замглавы Красноярска уволилась из администрации

Руководитель департамента муниципального имущества Красноярска Наталья Павлович уволилась из администрации. Один из заместителей мэра города Владислава Логинова подала заявление из-за смены места работы.
Наталья Павлович занимала пост руководителя ДМИЗО почти семь лет — назначили её при Сергее Ерёмине.
Также напомним, что 3 июня мэр подписал документ о назначении на должность руководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации Красноярска Николая Мухина. До этого он занимал пост исполняющего обязанности главы департамента, когда его предшественник Юрий Савин уволился.