Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы Красноярска уволилась из администрации

Руководитель департамента муниципального имущества Красноярска уволилась из администрации.

Руководитель департамента муниципального имущества Красноярска Наталья Павлович уволилась из администрации. Один из заместителей мэра города Владислава Логинова подала заявление из-за смены места работы.

Наталья Павлович занимала пост руководителя ДМИЗО почти семь лет — назначили её при Сергее Ерёмине.

Также напомним, что 3 июня мэр подписал документ о назначении на должность руководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации Красноярска Николая Мухина. До этого он занимал пост исполняющего обязанности главы департамента, когда его предшественник Юрий Савин уволился.