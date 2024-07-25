Лукашенко и Путин встретились на острове Валаам

На территории Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря главы государств посетили Храм Смоленской иконы Божией Матери на территории Смоленского скита.
Затем президенты зашли в часовню Царственных Страстотерпцев.
Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжили общение в закрытом формате.
Президент Беларуси находится с рабочим визитом в России. Планируются переговоры в различных форматах с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
Главы государств ранее уже дважды вместе посещали этот остров. В прошлом году — также в июле — они посетили расположенный на острове Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь.
А в первый раз Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе побывали на Валааме в июле 2019 года.
Валаамский монастырь — один из самых почитаемых в России. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.
Точная дата основания Валаамского монастыря неизвестна. По одной из летописных версий, место для обители было обозначено апостолом Андреем Первозванным в I веке. По другой версии, время основания —
В последующие годы шло архитектурное развитие монастыря, но он неоднократно страдал от разорения, в частности в ходе войн России со шведами, а также в результате пожара. К XIX веку Валаамская обитель вновь расцвела. Многие архитектурные строения были возведены именно в это время. Они сохранились до настоящего времени и считаются объектами историко-культурного наследия.
После советско-финских военных действий Валаамский архипелаг снова перешел во владение России. Здание начали использовать для гражданских потребностей. В 60-х годах прошлого века власти стали организовывать экскурсионные туры для желающих увидеть Валаам. С 1979 года работает музей-заповедник.
Прежняя жизнь в обители начала возрождаться с 1989 года. Основные здания переданы Ленинградской епархии. Первые монахи пришли в декабре 1989 года. Их было 6 человек.
Сейчас на территории Валаамского монастыря восстановлены все архитектурные сооружения.