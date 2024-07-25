Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко и Путин встретились на острове Валаам

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На территории Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря главы государств посетили Храм Смоленской иконы Божией Матери на территории Смоленского скита.

Затем президенты зашли в часовню Царственных Страстотерпцев.
Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжили общение в закрытом формате.

Президент Беларуси находится с рабочим визитом в России. Планируются переговоры в различных форматах с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
Главы государств ранее уже дважды вместе посещали этот остров. В прошлом году — также в июле — они посетили расположенный на острове Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь.

А в первый раз Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе побывали на Валааме в июле 2019 года.

Валаамский монастырь — один из самых почитаемых в России. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.
Точная дата основания Валаамского монастыря неизвестна. По одной из летописных версий, место для обители было обозначено апостолом Андреем Первозванным в I веке. По другой версии, время основания — X—XI вв.ека. По документальным источникам, основание монастыря произошло в 1407 году. Об этом говорится в «Сказании о Валаамском монастыре». Особый расцвет монастыря приходится на XV—XVI вв.ека. В те времена число монахов в обители достигло 600 человек.

В последующие годы шло архитектурное развитие монастыря, но он неоднократно страдал от разорения, в частности в ходе войн России со шведами, а также в результате пожара. К XIX веку Валаамская обитель вновь расцвела. Многие архитектурные строения были возведены именно в это время. Они сохранились до настоящего времени и считаются объектами историко-культурного наследия.

После советско-финских военных действий Валаамский архипелаг снова перешел во владение России. Здание начали использовать для гражданских потребностей. В 60-х годах прошлого века власти стали организовывать экскурсионные туры для желающих увидеть Валаам. С 1979 года работает музей-заповедник.

Прежняя жизнь в обители начала возрождаться с 1989 года. Основные здания переданы Ленинградской епархии. Первые монахи пришли в декабре 1989 года. Их было 6 человек.

Сейчас на территории Валаамского монастыря восстановлены все архитектурные сооружения.

Лукашенко Александр
Путин Владимир