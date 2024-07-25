Лукашенко и Путин встретились на острове Валаам

Валаамский монастырь — один из самых почитаемых в России. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

Точная дата основания Валаамского монастыря неизвестна. По одной из летописных версий, место для обители было обозначено апостолом Андреем Первозванным в I веке. По другой версии, время основания — X—XI вв. ека. По документальным источникам, основание монастыря произошло в 1407 году. Об этом говорится в «Сказании о Валаамском монастыре». Особый расцвет монастыря приходится на XV—XVI вв. ека. В те времена число монахов в обители достигло 600 человек.