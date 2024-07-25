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СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. СБУ закроет уголовные дела против скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион, возбужденные из-за ее высказываний о русскоязычных военных ВСУ, сообщает агентство «Украинские новости».

Источник: © РИА Новости

В минувшую пятницу Фарион выстрелили в висок во Львове, она скончалась в больнице.

«Служба безопасности Украины закроет уголовные производства в отношении убитой профессора и языковеда Ирины Фарион», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает закрытие уголовного дела в случае смерти подозреваемого или обвиняемого.

В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из «Львовской политехники», где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал украинский телеканал «Общественное».