Экоактивисты Letzte Generation заблокировали аэропорт Франкфурта

Движение Letzte Generation настаивает на более решительных мерах в борьбе с изменением климата, ограничении скорости на автомагистралях и снижении стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения подчеркивают, что продолжат акции до тех пор, пока власти Германии не предложат оптимальное решение. Однако правительство ФРГ неоднократно критиковало их действия.