Экоактивисты Letzte Generation заблокировали аэропорт Франкфурта

Согласно предоставленной информации, личности двоих активистов уже установлены, их передали полиции земли Гессен для дальнейшего расследования.
Ранее несколько членов Letzte Generation проникли на взлетно-посадочную полосу аэропорта Франкфурта-на-Майне, организовав там протестную акцию. В результате авиасообщение было приостановлено, и около 140 рейсов отменены. Накануне аналогичная ситуация возникла в аэропорту Кёльн/Бонн.
Эти акции являются частью международной кампании протеста, направленной на отказ от использования ископаемого топлива к 2030 году. Активисты заявили, что в последующие недели планируют продолжать акции, нарушая работу аэропортов по всему миру.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер резко осудила действия экоактивистов и предложила ужесточить наказания за подобного рода протесты, вплоть до лишения свободы. По сведениям газеты Bild, федеральная полиция Германии решила усилить меры безопасности во всех крупных аэропортах страны, чтобы предотвратить акции протеста радикальных экоактивистов.
Движение Letzte Generation настаивает на более решительных мерах в борьбе с изменением климата, ограничении скорости на автомагистралях и снижении стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения подчеркивают, что продолжат акции до тех пор, пока власти Германии не предложат оптимальное решение. Однако правительство ФРГ неоднократно критиковало их действия.
Ранее 6 июня радикальные экоактивисты Letzte Generation устроили акцию возле ведомства федерального канцлера в Берлине, написав на стене «Будь честен». Это было приурочено к выступлению Олафа Шольца в Бундестаге по «ситуации с безопасностью».