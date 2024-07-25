Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились на острове Валаам

Они посетили Храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Далее главы государств зашли в часовню царственных страстотерпцев. Точная программа мероприятий неизвестна. В данный момент идёт общение в закрытом формате.