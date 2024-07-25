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Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились на острове Валаам

В данный момент идёт общение в закрытом формате.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным утром 25 июля. Главы государств встретились на острове Валаам.

Они посетили Храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Далее главы государств зашли в часовню царственных страстотерпцев. Точная программа мероприятий неизвестна. В данный момент идёт общение в закрытом формате.

Напомним, что накануне о встрече Лукашенко и Путина сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент соседней страны прибыл в Петербург, чтобы обсудить с коллегой международную повестку и совместные проекты.

Прошлая встреча лидеров стран состоялась в мае этого года.

Лукашенко Александр