Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились на острове Валаам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным утром 25 июля. Главы государств встретились на острове Валаам.
Они посетили Храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Далее главы государств зашли в часовню царственных страстотерпцев. Точная программа мероприятий неизвестна. В данный момент идёт общение в закрытом формате.
Напомним, что накануне о встрече Лукашенко и Путина сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент соседней страны прибыл в Петербург, чтобы обсудить с коллегой международную повестку и совместные проекты.
Прошлая встреча лидеров стран состоялась в мае этого года.