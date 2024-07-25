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Министр спорта Омской области представил новую команду

У Ивана Колесника теперь есть заместитель, также закрыта вакансия в Главном управлении молодежной политики.

Источник: Комсомольская правда

На сегодняшнем совместном совещании регионального министерства спорта с аналогичной структурой в администрации города министр Иван Колесник представил новых членов своей команды.

Распоряжением губернатора Виталия Хоценко в заместители Колеснику назначен Алексей Ленберг. Он будет курировать вопросы спорта высших достижений, антидопингового обеспечения и взаимодействовать с региональными федерациями.

«Алексей Владимирович — победитель кадрового конкурса “ПРОдвижение”. Он является мастером спорта международного класса по кикбоксингу, поэтому хорошо знаком со сферой спорта, — сообщил Иван Колесник на своей странице “Вконтакте”.

Также закрыта вакансия заместителя начальника Главного управления молодежной политики. На этот пост назначена Елена Дудкова. Она работает в министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области с 2018 года, ранее возглавляла отдел молодежных программ.