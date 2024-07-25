Еще три человека заявились на конкурс по выбору мэра Воронежа

В конце мая стало известно об уходе с должности главы Воронежа Вадима Кстенина, занимавшего ее с 2017 года. В середине июня он отправился в отпуск с последующим увольнением, а в начале июля возглавил ООО «РВК-Воронеж». На этом посту господин Кстенин сменил Олега Николаенко, ставшего руководителем дирекции по технологическим проектам ГК «Росводоканал» в головном офисе в Москве.