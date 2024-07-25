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Еще три человека заявились на конкурс по выбору мэра Воронежа

В комиссию по отбору кандидатов на конкурс на пост мэра Воронежа поступили заявления еще от трех человек. Об этом сообщили в гордуме.

Принять участие в конкурсе решили глава управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов, арбитражный управляющий Сергей Ратненко и самозанятый общественник Илья Наумов, известный инициативой установить в облцентре памятник лидеру группы «Сектор газа» Юрию Хою. Господин Наумов участвовал и в предыдущем конкурсе в 2023 году, в котором победил Вадим Кстенин. В финал активист не прошел.

Ранее об участии в конкурсе на должность главы Воронежа заявили врио мэра Сергей Петрин, директор местной организации Совет отцов и председатель реготделения Партии дела Андрей Згонников, военный пенсионер Виктор Шитиков, сотрудник ООО «Агросалон Черноземье» Александр Донник.

Также реготделение ЛДПР заявило о выдвижении на конкурс руководителя Ленинского первичного отделения Сергея Шикина, а реготделение КПРФ выбрало для этого депутата облдумы и второго секретаря Дениса Рослика.

Конкурс по отбору претендентов на пост мэра пройдет 21 августа. Документы для участия в нем будут принимать до 30 июля.

В конце мая стало известно об уходе с должности главы Воронежа Вадима Кстенина, занимавшего ее с 2017 года. В середине июня он отправился в отпуск с последующим увольнением, а в начале июля возглавил ООО «РВК-Воронеж». На этом посту господин Кстенин сменил Олега Николаенко, ставшего руководителем дирекции по технологическим проектам ГК «Росводоканал» в головном офисе в Москве.