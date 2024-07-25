Еще три человека заявились на конкурс по выбору мэра Воронежа

Принять участие в конкурсе решили глава управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов, арбитражный управляющий Сергей Ратненко и самозанятый общественник Илья Наумов, известный инициативой установить в облцентре памятник лидеру группы «Сектор газа» Юрию Хою. Господин Наумов участвовал и в предыдущем конкурсе в 2023 году, в котором победил Вадим Кстенин. В финал активист не прошел.
Ранее об участии в конкурсе на должность главы Воронежа заявили врио мэра Сергей Петрин, директор местной организации Совет отцов и председатель реготделения Партии дела Андрей Згонников, военный пенсионер Виктор Шитиков, сотрудник ООО «Агросалон Черноземье» Александр Донник.
Конкурс по отбору претендентов на пост мэра пройдет 21 августа. Документы для участия в нем будут принимать до 30 июля.
В конце мая стало известно об уходе с должности главы Воронежа Вадима Кстенина, занимавшего ее с 2017 года. В середине июня он отправился в отпуск с последующим увольнением, а в начале июля возглавил ООО «РВК-Воронеж». На этом посту господин Кстенин сменил Олега Николаенко, ставшего руководителем дирекции по технологическим проектам ГК «Росводоканал» в головном офисе в Москве.