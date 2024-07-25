Харрис предложила выбрать между страной ненависти и «чем-то другим»

Трамп, в свою очередь, назвал Харрис «радикальной левой сумасшедшей», «такой же, как Байден, но гораздо более радикальной» и виновной в «катастрофической» политике администрации Байдена. «Камала Харрис хочет стать президентом для жестоких преступников, нелегальных иммигрантов. Я буду президентом для законопослушных американцев», — пообещал Трамп перед сторонниками на митинге в Северной Каролине. Он также заявил, что та опозорилась, попытавшись, но не сумев удержать Россию от начала боев с украинской армией.