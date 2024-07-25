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Путину рассказали, что его учительница недавно тоже посетила Валаам

ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия) 25 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время посещения Валаама рассказали, что его учительница Вера Гуревич не так давно тоже приезжала в монастырь, исповедалась и просила передать президенту благодарность за помощь в лечении.

Источник: © РИА Новости

Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг встретились на Валааме, вместе посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

«Мы очень дружим с Верой Дмитриевной Гуревич, она была буквально три недели назад. Впервые за свои 91 год, “генеральная” исповедь такая — исповедовалась, причащалась. И просила передать благодарность за помощь в ее лечении. Вторую онкологию перенесла она, все равно, такой крепкий человек, приехала, всю службу стоит, молится», — рассказал один из монахов, сопровождавший лидеров.

«С характером», — подтвердил Путин.

Также президентам в монастыре показали один из 30 томов книги с именами жителей блокадного Ленинграда, которых поминают монахи в своих молитвах. Один из священнослужителей показал Путину строчку с именем его родного брата Виктора, который погиб в младенчестве.

«Это мой брат, который в блокаду погиб», — сказал президент, обращаясь к Лукашенко.

Путин Владимир