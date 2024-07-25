Путину рассказали, что его учительница недавно тоже посетила Валаам

«Мы очень дружим с Верой Дмитриевной Гуревич, она была буквально три недели назад. Впервые за свои 91 год, “генеральная” исповедь такая — исповедовалась, причащалась. И просила передать благодарность за помощь в ее лечении. Вторую онкологию перенесла она, все равно, такой крепкий человек, приехала, всю службу стоит, молится», — рассказал один из монахов, сопровождавший лидеров.