Путину рассказали, что его учительница недавно тоже посетила Валаам

Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг встретились на Валааме, вместе посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.
«Мы очень дружим с Верой Дмитриевной Гуревич, она была буквально три недели назад. Впервые за свои 91 год, “генеральная” исповедь такая — исповедовалась, причащалась. И просила передать благодарность за помощь в ее лечении. Вторую онкологию перенесла она, все равно, такой крепкий человек, приехала, всю службу стоит, молится», — рассказал один из монахов, сопровождавший лидеров.
«С характером», — подтвердил Путин.
Также президентам в монастыре показали один из 30 томов книги с именами жителей блокадного Ленинграда, которых поминают монахи в своих молитвах. Один из священнослужителей показал Путину строчку с именем его родного брата Виктора, который погиб в младенчестве.
«Это мой брат, который в блокаду погиб», — сказал президент, обращаясь к Лукашенко.