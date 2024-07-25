Решено: силовики смогут блокировать доступ к веб-контенту преступного характера

Депутат блока «Победа» Вадим Фотеску внес предложение исключить законопроект из повестки дня.
«Нет никакого сомнения в том, что этот механизм ограничит свободу выражения и право на информацию, ведь он позволит блокировать интернет-страницы на основе лишь субъективных критериев. Нововведение выдается за борьбу с контентом криминального характера, однако все мы понимаем, что это просто еще один рычаг для контроля над неугодными», — отметил народный избранник.
Он отметил, что такая инициатива не может обсуждаться, пока не будут получены заключения международных экспертов по правам человека и Венецианской комиссии.
«Мы видим, что продолжается запрет на выражение общественного мнения. Сначала власти закрыли 13 телеканалов, а теперь переключились на интернет. Но, увы, депутаты от правящей партии, составляющие парламентское большинство, продолжают поддерживать уничтожение демократии в стране», — заявил Фотеску.
Правящая PAS единогласно проголосовала против данной инициативы.
Документ был разработан Министерством внутренних дел в рамках реализации поправок к Закону об электронных коммуникациях, принятых в 2020 году, а также Конвенции о киберпреступности, ратифицированной в 2009 году.
«В 2020 году были приняты поправки в законодательство, направленные на прекращение доступа к криминальному контенту, но при этом не было четко оговорено, какие органы власти имеют право отдавать приказ о принятии такой меры», — отметили в парламенте.
МВД и СИБ будут наделены правом отдавать распоряжаться о прекращении доступа к криминальному веб-контенту, такому как пропаганда жестокого обращения с детьми, порнография или продажа запрещенной продукции.
Приказ о прекращении доступа к веб-странице, содержащей информацию, предназначенную и используемую для подготовки или совершения уголовных преступлений, может быть вынесен на срок до 30 дней с возможностью продления, но не более чем на 90 дней. Приказ о прекращении доступа к веб-сайту или об удалении онлайн-контента из его источника может быть оспорен в суде.
Законодательная база также была дополнена критериями прекращения доступа к веб-сайту или удаления веб-контента из источника.
МВД также получит право отдавать распоряжения о сохранении компьютерных данных до возбуждения уголовного дела. Это позволит реализовать Конвенцию Совета Европы о киберпреступности. Суть сохранения компьютерных данных заключается в предотвращении исчезновения компьютерных данных, имеющих доказательственное значение, после их изменения или удаления, в том числе по истечении установленного законом шестимесячного срока хранения данных о компьютерном трафике.
Согласно информационной записке проекта, сохранение компьютерных данных не является вмешательством в частную жизнь, поскольку не подразумевает предоставление таких данных уполномоченным органам, а является мерой по обеспечению целостности данных для последующего получения их в соответствии с законом.
Поправки в законодательство вступят в силу через три месяца после даты публикации в «Официальном вестнике», и за это время правительство разработает инструкции по реализации положений, направленных на пресечение доступа к криминальному контенту, отмечает парламент.