Решено: силовики смогут блокировать доступ к веб-контенту преступного характера

Приказ о прекращении доступа к веб-странице, содержащей информацию, предназначенную и используемую для подготовки или совершения уголовных преступлений, может быть вынесен на срок до 30 дней с возможностью продления, но не более чем на 90 дней. Приказ о прекращении доступа к веб-сайту или об удалении онлайн-контента из его источника может быть оспорен в суде.