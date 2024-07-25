Регина Апостолова: бездействие PAS приведет Молдову к серьезному дефициту воды

«Мы требуем скорейшего поиска решения проблемы Днестра. Молдова может столкнуться с серьезным дефицитом воды, с настоящим гидрологическим кризисом. Месяц назад я уже задавала вопрос министру экологии по поводу состояния реки Днестр. Тогда нас заверили, что все под контролем и никаких изменений и волнений у нас не должно быть. Но ничего не сделано, ситуация ухудшается», — заявила депутат.