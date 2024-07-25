Регина Апостолова: бездействие PAS приведет Молдову к серьезному дефициту воды

Молдова в ближайшее время может столкнуться с нехваткой воды, которая парализует многие отрасли хозяйства, в том числе системы жизнеобеспечения населения, аграрный сектор, промышленность. С таким заявлением сегодня в парламенте выступила депутат от блока «Победа» Регина Апостолова.
Парламентарий предложила заслушать министра окружающей среды в связи с тревожной ситуацией с рекой Днестр — стратегическим источником пресной воды в Молдове. Река мелеет, уже сейчас прежде полноводную реку можно перейти вброд в нескольких местах.
«Мы требуем скорейшего поиска решения проблемы Днестра. Молдова может столкнуться с серьезным дефицитом воды, с настоящим гидрологическим кризисом. Месяц назад я уже задавала вопрос министру экологии по поводу состояния реки Днестр. Тогда нас заверили, что все под контролем и никаких изменений и волнений у нас не должно быть. Но ничего не сделано, ситуация ухудшается», — заявила депутат.
Предложение Регины Апостоловой было заблокировано парламентским большинством PAS, как и другие актуальные инициативы депутатов от блока «Победа».
«В угоду сиюминутной политической выгоде, в слепой борьбе с оппонентами действия PAS противоречат здравому смыслу и вредят Молдове. Они затыкают нам рот, а сами боятся говорить о действительно серьезных проблемах, которые требуют немедленного государственного вмешательства», — так прокомментировала происходившее в парламенте депутат.
Регина Апостолова добавила, что блок «Победа» продолжит добиваться от власти действий по спасению Днестра и гарантированному обеспечению населения пресной водой.