Очередной молдавский контингент направлен в Косово в рамках миротворческой миссии KFOR

Молдавские солдаты войдут в состав регионального командования «Запад» и будут дислоцированы на военной базе Camp Villaggio Italia в Пече.
По словам главы Министерства обороны Анатола Носатого, 41 военнослужащий, направленный Республикой Молдова для участия в миротворческой миссии в Косово, подготовлен в соответствии с международными требованиями и будет взаимодействовать с армиями государств-партнеров, обеспечивая мир и безопасность в регионе.
Он поблагодарил итальянских и американских партнеров за подготовку, развертывание и материально-техническое обеспечение молдавских солдат.
Поверенный в делах Италии в Кишиневе Армандо Паскаль поблагодарил молдавских военнослужащих за их вклад в международные миротворческие усилия.
Молдавский контингент, состоящий из 41 солдата, пехотинцев и специалистов по инженерному вооружению, будет осуществлять охрану и защиту военных объектов и патрулирование зоны ответственности. Второй год подряд в этой миссии также принимают участие четыре военнослужащих-женщины.
В марте 2024 года Национальная армия отметила 10 лет участия в миротворческой миссии KFOR в Косово.