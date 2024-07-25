Очередной молдавский контингент направлен в Косово в рамках миротворческой миссии KFOR

Молдавский контингент, состоящий из 41 солдата, пехотинцев и специалистов по инженерному вооружению, будет осуществлять охрану и защиту военных объектов и патрулирование зоны ответственности. Второй год подряд в этой миссии также принимают участие четыре военнослужащих-женщины.