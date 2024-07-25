Депутат парламента Молдовы Марина Таубер направила в Министерство финансов и Таможенную службу запрос с просьбой предоставить информацию о применении закона, предусматривающего освобождения от уплаты ввозных платежей гражданам, которые возвращаются на место жительства в Молдову.
Эта инициатива, которую активно продвигала президент Майя Санду, предусматривает, что молдаване, прожившие за границей не менее трех лет и вернувшиеся в страну, могут воспользоваться льготами и ввозить личное имущество — мебель, технику, семейный автомобиль и другие предметы домашнего обихода.
Парламентарий отметила, что на момент принятия этого законопроекта, фракция партии «ШОР» зарегистрировала аналогичный, но гораздо лучше продуманный и проработанный законопроект. Однако Правительство продвинуло именно инициативу действующего президента.
«По прошествии уже двух лет все статистические данные свидетельствуют о том, что молдаване не возвращаются на родину, а, к сожалению, в еще большем количестве покидают Республику Молдова и оседают за границей. Никакие налоговые и таможенные льготы не могут убедить их остаться и жить в жалких условиях, созданных временно находящейся у власти политической группировкой», — сказала Таубер.
Депутат также обратила внимание, что этот закон — единственный продвигаемый властью нормативный акт с целью мотивировать сограждан вернуться домой.
«Это все, что смогла сделать Майя Санду. Я жду, что данные будут предоставлены в ближайшее время, чтобы мы могли проанализировать ситуацию и понять, оказал ли этот законодательный акт, с шумом разрекламированный Санду и компанией, какой-либо эффект или, как обычно, это была большая предвыборная ложь», — добавила Таубер.