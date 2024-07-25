«По прошествии уже двух лет все статистические данные свидетельствуют о том, что молдаване не возвращаются на родину, а, к сожалению, в еще большем количестве покидают Республику Молдова и оседают за границей. Никакие налоговые и таможенные льготы не могут убедить их остаться и жить в жалких условиях, созданных временно находящейся у власти политической группировкой», — сказала Таубер.