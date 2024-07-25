«Для США, Великобритании и НАТО это была возможность <…> ослабить Россию. Но вот уже прошло два года, и мы терпим поражение. Теперь мы собираемся вернуться к россиянам и найти способ заключить мирное соглашение. <…> Москве в этом случае нужно быть осторожной, потому что Запад лишь хочет выиграть время, чтобы перевооружить украинскую армию и заново броситься в бой», — предупредил эксперт.
Он отметил, что подход Москвы, напротив, конструктивный. Она желает урегулирования, которое приведет к долгосрочному и стабильному миру.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры и игнорировала заявления России о готовности вести диалог.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, что стоит за заявлениями украинского министра. Он также подчеркнул, что Москва достигнет своих целей или в результате СВО, или в результате переговоров.