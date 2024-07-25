Глава Вологодской области перешел на английский, узнав результаты ЕГЭ

Позже врио губернатора выразил удовлетворение тем, что ролик с совещания привлек внимание общественности. «По всем основным экзаменационным предметам Вологодчина показала результат выше среднего по России, кроме английского. Для меня, как для международника по образованию, это досадно. Пришлось экспромтом показать небольшой пример спонтанной речи, и я рад, что на это обратили внимание. Учить языки надо», — отметил Филимонов в беседе с «Газетой.Ru».