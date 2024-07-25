Небензя посоветовал Зеленскому принять условия Путина для заключения мира

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, напомнил Небензя. Их отвергал именно президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул постпред.
«Если он (Владимир Зеленский. — РБК) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад предложения, и советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит», — сказал Небензя.
Москва предпочитает разрешение конфликта именно с помощью дипломатии, подчеркнул постпред.
В июне Путин озвучил условия для прекращения огня и переговоров с Украиной:
- вывод украинских войск из новых регионов России;
- официальный отказ Киева от вступления в НАТО;
- нейтральный статус для Украины;
- демилитаризация и денацификация Украины;
- фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;
- отмена всех западных санкций против России.
В свою очередь, Зеленский также допустил возможность переговоров с Путиным. Однако украинский лидер отметил, что Киев должен добиться возвращения всех территорий дипломатическим путем с помощью давления, которое Запад будет оказывать на Москву.
25 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров, в том числе, при президентстве Владимира Зеленского, но это возможно только «при определенных условиях».