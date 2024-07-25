Небензя посоветовал Зеленскому принять условия Путина для заключения мира

«Если он (Владимир Зеленский. — РБК) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад предложения, и советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит», — сказал Небензя.