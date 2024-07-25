Беглов показал Патрушеву комплекс по переработке отходов «Волхонка»

Второй корпус сортировки может перерабатывать 400 тысяч тонн сырья в год, тогда как полная мощность предприятия составляет 600 тысяч тонн. Более чем из 4 километров, на которых установлено около 180 единиц техники, 90 процентов — российского производства. С 2024 года завод вышел на полную мощность.