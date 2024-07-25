Беглов показал Патрушеву комплекс по переработке отходов «Волхонка»

Отмечается, что в ходе встречи речь шла не только о социально-экономическом развитии города, но и о дальнейших перспективах реформы обращения с отходами. В частности, Дмитрий Патрушев и Александр Беглов осмотрели комплекс по переработке отходов «Волхонка», где была проведена презентация второй очереди.
Второй корпус сортировки может перерабатывать 400 тысяч тонн сырья в год, тогда как полная мощность предприятия составляет 600 тысяч тонн. Более чем из 4 километров, на которых установлено около 180 единиц техники, 90 процентов — российского производства. С 2024 года завод вышел на полную мощность.
«Дмитрий Патрушев подчеркнул, что в экономику субъекта входит много отраслей и валовый региональный продукт занимает второе место во всей стране», — сообщает пресс-служба правительства.
По официальным данным, в Петербурге растет число инвестиций в основной капитал. По предварительным данным, в 2023 году он достиг 1,2 триллиона рублей.