Виталий Хоценко ответил на главные вопросы омичей в прямом эфире

Сегодня, 25 июля, губернатор Виталий Хоценко ответил в прямом эфире на вопросы омичей. Глава региона провёл прямую линию, которая транслировалась в его социальных сетях и телеграм-канале.
Основные темы прямой линии выбрали сами омичи и жители области, оставившие комментарии в соцсетях губернатора. Одной из самых популярных была тема отсутствия горячей воды: некоторые горожане не видели её с начала лета.
«По субботам провожу оперативные совещания. Вижу, какое количество обращений от вас, уважаемые омичи, поступает по поводу воды. Буквально в понедельник обсуждали этот вопрос с мэром города Омска Сергеем Николаевичем Шелестом. Стараемся точечно по городу и районам отрабатывать. Износ сетей, нужно откровенно сказать, действительно очень высокий. К сожалению, десятилетиями не вкладывался регион и муниципалитет в их обновление. Но вас же сейчас волнует, когда появится вода. Мэр доложил, что 30 ремонтных бригад городской “Тепловой компании” работает ежедневно. Специалисты устраняют порывы на сетях и проводят плановый ремонт. Самое главное — завершить все работы, сделать их качественно и подготовиться к зиме. В этом году, помимо ремонтов, в городе планируется замена 22 километров тепловых сетей», — рассказал глава региона.
Виталий Хоценко поручил Сергею Шелесту организовать эффективное и своевременное оповещение омичей о том, когда и где будут ремонтировать тепловые сети, когда в домах людей появится горячая вода. Главная задача — закончить все ремонты до наступления отопительного сезона, чтобы омичи не испытывали неудобств зимой, подчеркнул губернатор.
Правительство планирует развернуть масштабную кампанию по обновлению инфраструктуры, для чего будут привлечены средства федеральной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Хоценко поручил ответственным — «Водоканалу» и поставщикам тепла — подготовить к участию в программе максимальное количество объектов.
«Мы помним про аварийные ситуации, которые происходили в декабре. Люди напоминают, что в городе было холодно. Сам неоднократно выезжал на ТЭЦ, смотрел, как идёт восстановление теплоносителя. Эту тему недавно обсуждал с новым руководителем Интер РАО Сергеем Георгиевичем Дрегвалем. Пригласил его к нам в Омск. Он обязательно приедет до начала отопительного сезона, выедем на площадки ТЭЦ, проконтролируем, как ТГК-11 готовит станции к осенне-зимнему периоду. Помимо правительства Омской области и администрации города, контроль обеспечивают все надзорные органы и прокуратура. Будем наблюдать за тем, как выполняются плановые мероприятия, чтобы подготовить станцию и сети к зиме».