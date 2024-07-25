Виталий Хоценко ответил на главные вопросы омичей в прямом эфире

«По субботам провожу оперативные совещания. Вижу, какое количество обращений от вас, уважаемые омичи, поступает по поводу воды. Буквально в понедельник обсуждали этот вопрос с мэром города Омска Сергеем Николаевичем Шелестом. Стараемся точечно по городу и районам отрабатывать. Износ сетей, нужно откровенно сказать, действительно очень высокий. К сожалению, десятилетиями не вкладывался регион и муниципалитет в их обновление. Но вас же сейчас волнует, когда появится вода. Мэр доложил, что 30 ремонтных бригад городской “Тепловой компании” работает ежедневно. Специалисты устраняют порывы на сетях и проводят плановый ремонт. Самое главное — завершить все работы, сделать их качественно и подготовиться к зиме. В этом году, помимо ремонтов, в городе планируется замена 22 километров тепловых сетей», — рассказал глава региона.