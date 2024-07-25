«Они победили». Трамп неожиданно высказался о России в беседе с Зеленским

«Как вы знаете, мне позвонил президент Зеленский, и мы хорошо поговорили. Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну. Весеннее наступление (ВСУ. — Прим. ред.) так и не материализовалось. Они, насколько я знаю, установили миллионы мин, и у них были тысячи танков. Я говорю о русских», — заявил Трамп.