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«Они победили». Трамп неожиданно высказался о России в беседе с Зеленским

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским о необходимости завершить конфликт с Россией. Об этом сам политик рассказал в интервью Fox News.

Источник: AFP 2023

«Как вы знаете, мне позвонил президент Зеленский, и мы хорошо поговорили. Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну. Весеннее наступление (ВСУ. — Прим. ред.) так и не материализовалось. Они, насколько я знаю, установили миллионы мин, и у них были тысячи танков. Я говорю о русских», — заявил Трамп.

По мнению политика, этот конфликт можно было бы предотвратить, но действующий американский лидер Джо Байден этого не сделал.

«Шансы на то, чтобы это случилось, были нулевые — и за мои четыре года этого, собственно, и не произошло», — резюмировал кандидат в президенты.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

Трамп Дональд