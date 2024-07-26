Опрос: две трети жителей Молдавии считают правящую партию коррумпированной

КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Две трети жителей Молдавии считают, что представители правящей в республике партии «Действия и солидарность» (ПДС) задействованы в коррупции, и почти столько же, что действующий президент республики Майя Санду ответственна за правление ПДС, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в июле Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
Жителей Молдавии попросили выразить мнение о том, существует ли коррупция в рядах ПДС. Утвердительный ответ дали 75% респондентов, 13% опрошенных считают, что это не так, а 12% — затруднились с ответом.
При этом 71% респондентов уверены, что президент Санду напрямую ответственна за правление ПДС. Посчитали, что глава государства не имеет отношения к делам ПДС, 26% опрошенных и 6% не смогли дать ответа.
Опрос проводился со 8 по 21 июля, в нем приняли участие 1093 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители других политформирований, включая Партии социалистов, «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.