Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО Европы находится в плачевном состоянии, пишут СМИ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии, у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки, пишет журнал Economist.

Источник: AP 2023

«Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии. Её вооруженные силы некоторое время не думали всерьез о защите собственного неба… противоракетная оборона на пределе; у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, Европа в настоящее время пытается перестроиться из-за конфликта на Украине, многие пожертвовали драгоценные батареи Киеву.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

НАТО
ЕС