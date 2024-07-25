«Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии. Её вооруженные силы некоторое время не думали всерьез о защите собственного неба… противоракетная оборона на пределе; у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, Европа в настоящее время пытается перестроиться из-за конфликта на Украине, многие пожертвовали драгоценные батареи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.