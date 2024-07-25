Минниханов увидел большие перспективы для расширения связей с Сенегалом

Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Он обратил внимание на конструктивное развитие отношений между Россией и Африкой. Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества в рамках российско-сенегальских связей.
Об активизации контактов, к примеру, говорит то, что делегация страны регулярно принимает участие в Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanForum». Также Минниханов напомнил, что лично посещал Сенегал в марте 2022 года. Тогда он был впечатлен развитием страны и масштабной работой, которая проводится ее Правительством.
Раис Татарстана рассказал гостю об экономике республики, основных точках ее роста. Он отметил, что рассчитывает на взаимодействие с SIFI в налаживании кооперации между Татарстаном, Сенегалом и другими африканскими странами.