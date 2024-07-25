Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Владимир Путин включил Вячеслава Федорищева в состав президиума Госсовета

В четверг, 25 июля, президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым вносятся изменения в состав президиума Государственного совета.

Так, в состав президиума Госсовета включен врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Ранее указом президента Вячеслав Федорищев возглавил комиссию Госсовета по направлению «Промышленность».

Путин Владимир