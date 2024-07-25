Президент Владимир Путин включил Вячеслава Федорищева в состав президиума Госсовета

Так, в состав президиума Госсовета включен врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
Ранее указом президента Вячеслав Федорищев возглавил комиссию Госсовета по направлению «Промышленность».
В четверг, 25 июля, президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым вносятся изменения в состав президиума Государственного совета.
Так, в состав президиума Госсовета включен врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
Ранее указом президента Вячеслав Федорищев возглавил комиссию Госсовета по направлению «Промышленность».