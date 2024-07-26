С чувством глубокого разоружения. Ядерные державы объяснили, почему им сейчас не до него

В Женеве до 2 августа проходит вторая сессия подготовительного комитета Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО; сама конференция намечена на 2026 год). В ходе подобных мероприятий делегации 190 стран-участниц этого ключевого международного соглашения в сфере безопасности отчитываются о выполнении его требований. Одна из статей ДНЯО (6-я) при этом обязывает участников договора «в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению». Это положение формально относится ко всем государствам, но на деле прежде всего, конечно, к ядерным. А у них с разоружением не очень, о чем им в Женеве напоминает едва ли не каждый представитель неядерных государств.
Реагируя на эти претензии, заместитель руководителя делегации РФ, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Михаил Кондратенков в ходе своего выступления на сессии в Женеве посетовал на существующее «на профильных международных площадках» «стойкое нежелание в должной мере соотносить разоруженческие инициативы с современным военно-политическим и стратегическим контекстом». «В результате фокус внимания существенно смещен в сторону от тех задач, которые по логике вещей должны быть в абсолютном приоритете. Эта тенденция проявляется и на площадке ДНЯО, где стремление продвинуть ядерное разоружение у многих практически полностью замещает собой более насущную и неизбежную задачу создания для этого необходимых предпосылок», — заявил он.
По словам Михаила Кондратенкова, российская сторона убеждена, что «идеи по достижению прогресса в ядерном разоружении, которые формулируются в отрыве от состояния дел в области международной безопасности, не являются ни прагматичными, ни осуществимыми».
«Без предварительных коллективных усилий по выправлению острой негативной ситуации в мировых делах и формированию благоприятного для разоруженческой деятельности климата ощутимо продвинуться к “ядерному нулю” (то есть полной ликвидации ядерного оружия.— “Ъ”) не удастся», — отметил он.
Вносить вклад в такие усилия должны, по мнению российской стороны, все участники международного сообщества, как ядерные, так и неядерные. «Нужны безотлагательные шаги по тушению уже пылающих конфликтов, а также системные меры по недопущению разгорания новых очагов конфронтации. При этом акцент необходимо сделать на устранении первопричин фундаментальных противоречий с опорой на принципы равноправия, неделимости безопасности и взаимного уважения к коренным интересам сторон», — подчеркнул российский дипломат.
Иными словами, власти РФ не считают возможным и целесообразным продолжать сокращать свой ядерный арсенал, поскольку этому не способствует напряженная международная обстановка, продолжающая накаляться по вине западных стран. Работать, по мнению Москвы, сейчас необходимо над устранением первопричин текущих конфликтов, в том числе между ядерными державами, и только потом над продолжением разоружения.
На пике холодной войны у СССР и США было в совокупности более 70 тыс. ядерных боеголовок. В ходе процесса разоружения, основанного на серии двусторонних договоров, Москва и Вашингтон в разы сократили свои арсеналы. По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия обладает 4380 ядерными боеголовками, а США — 3708 (в эти цифры не входят списанные и еще не утилизированные заряды; а данные по РФ приблизительные, так как она с 2023 года не обнародует информацию о своем арсенале). Последним двусторонним соглашением, в рамках которого РФ и США обязались сокращать свои ядерные арсеналы, стал подписанный в 2010 году Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Он предусматривает следующие количественные потолки: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ. В июне 2013 года тогдашний президент США Барак Обама призвал Россию к новому радикальному сокращению ядерных арсеналов — стратегических и тактических, однако власти РФ по ряду причин не приняли это предложение.
Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман в ходе своего выступления в Женеве призвал коллег «признать наконец открыто и честно, что не все государства, обладающие ядерным оружием, стоят на пути к достижению целей ядерного разоружения». США, как следовало из его выступления, разоружению не препятствуют — в отличие от России и Китая. По словам Адама Шейнмана, Вашингтон за последнее время не раз предлагал и Москве, и Пекину начать диалог по тематике контроля над вооружениями и снижению ядерных рисков, однако те отказались. О том, что ранее и США не раз отказывались от предложений России в сфере стратегической стабильности, он не упомянул.
Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо, выступая в Женеве, в свою очередь, призвал в рамках дискуссии по разоружению «не сбиваться на ложный путь». «Требовать от стран с огромными различиями в ядерной политике, арсеналах и условиях внешней безопасности брать на себя одинаковые обязательства по ядерному разоружению несправедливо и неразумно и, несомненно, приведет международный процесс ядерного разоружения в никуда», — заявил он. Из речи китайского дипломата следовало, что разоружаться должны в первую очередь Россия и США, обладающие наибольшим ядерным потенциалом. Если же они смогут сократить свои ядерные арсеналы «проверяемым, необратимым и юридически обязывающим образом», остальные ядерные державы могут, по его словам, «присоединиться к процессу разоружения».
SIPRI оценивает количество ядерных боеголовок у Китая в 500 штук, но отмечает, что он быстрее других стран наращивает свой потенциал.
Делегация Франции, у которой, по подсчетам экспертов, 290 ядерных боеголовок, темы разоружения коснулась поверхностно. По словам главы французской делегации Камиль Пети, ее страна «полностью привержена созданию условий для мира, свободного от ядерного оружия, при соблюдении принципа неделимости безопасности для всех». При этом она, как и представитель России, отметила, что при разговоре о разоружении необходимо «учитывать текущий стратегический контекст, ухудшение которого невозможно игнорировать». Под ухудшающимся контекстом она, как следует из ее выступления, имеет в виду прежде всего действия России. Ранее французские официальные лица не раз говорили (как и их китайские коллеги), что их страна подключится к процессу разоружения, когда Россия и США сократят свои арсеналы до ее уровня.
Директор по вопросам обороны и международной безопасности МИД Великобритании Стивен Лили в своей речи подчеркнул, что «сейчас, как никогда ранее, приоритетом любого ответственного правительства должно быть обеспечение безопасности своей страны». «Мой премьер-министр (Кир Стармер.— “Ъ”) ясно дал понять, что до тех пор, пока у других есть ядерное оружие, Великобритания будет тоже сохранять свой потенциал ядерного сдерживания», — напомнил он. При этом дипломат отметил, что у Лондона ядерного оружия по минимуму и оно служит «жизненно важной гарантией» для Великобритании и ее союзников. По данным SIPRI, речь идет о 225 боеголовках, но британские власти оставляют за собой право нарастить это количество, не раскрывая точных цифр.
Председатель сессии подготовительного комитета, первый заместитель главы МИД Казахстана Акан Рахметуллин, в свою очередь, призвал страны—члены ДНЯО «сделать все возможное, чтобы предотвратить новую гонку ядерных вооружений», предупредив, что «любой конфликт с задействованием ядерного оружия приведет к полному уничтожению человеческой цивилизации». Вместе с тем он добавил, что, «несмотря на эскалацию угроз, прискорбный тупик и раздробленность в многосторонних органах по разоружению», он смотрит в будущее «с надеждой и оптимизмом» и верит, что мировое сообщество сможет поддержать «уникальный статус ДНЯО».