С чувством глубокого разоружения. Ядерные державы объяснили, почему им сейчас не до него

На пике холодной войны у СССР и США было в совокупности более 70 тыс. ядерных боеголовок. В ходе процесса разоружения, основанного на серии двусторонних договоров, Москва и Вашингтон в разы сократили свои арсеналы. По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия обладает 4380 ядерными боеголовками, а США — 3708 (в эти цифры не входят списанные и еще не утилизированные заряды; а данные по РФ приблизительные, так как она с 2023 года не обнародует информацию о своем арсенале). Последним двусторонним соглашением, в рамках которого РФ и США обязались сокращать свои ядерные арсеналы, стал подписанный в 2010 году Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Он предусматривает следующие количественные потолки: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ. В июне 2013 года тогдашний президент США Барак Обама призвал Россию к новому радикальному сокращению ядерных арсеналов — стратегических и тактических, однако власти РФ по ряду причин не приняли это предложение.