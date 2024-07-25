Поправки к Лесному кодексу вызвали бурную дискуссию. Госдума раскололась об орехи

Он сообщил, что коммунисты будут голосовать против. Олег Нилов (СРЗП) заявил, что и его фракция не поддержит законопроект, назвав его «откровенно лоббистским» и выгодным «вот этим самым скупщикам и переработчикам кедрового ореха», которые не хотят платить по рыночным ценам гражданам, которые приносят орех на пункты скупки и переработки«. “А власти регионов, конечно же, договорятся за какие-то коврижки с этими переработчиками. В результате мы получим народные бунты”, — заявил эсер, патетически добавив, что “леса так же, как реки, озера и моря, принадлежат народу”.