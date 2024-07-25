Поправки к Лесному кодексу вызвали бурную дискуссию. Госдума раскололась об орехи

Законопроект внесла в Думу в сентябре прошлого года группа депутатов и сенаторов. Они предлагают дать регионам право ежегодно устанавливать, в каких именно местах и в каком количестве граждане смогут собирать кедровые орехи для собственных нужд. Также предлагается допускать к аукционам на право заключения договоров аренды лесного участка для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений только тех предпринимателей, у кого есть необходимая инфраструктура для производства.
Судя по пояснительной записке к инициативе, ее авторов беспокоит, что под видом заготовки ореха «для собственных нужд» недобросовестные предприниматели направляют в леса организованные бригады заготовщиков, а также массово скупают его у жителей отдаленных таежных поселков. Постановлением правительства от 1 августа 2023 года кедровый орех внесен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, обращают внимание депутаты. Правительство в целом оказалось едино в мнении с авторами документа и поддержало законопроект с учетом доработки ко второму чтению.
С трибуны Думы о важности кедрового ореха рассказывал соавтор законопроекта Александр Щербаков («Единая Россия», ЕР). «На экспорт идет от 50% до 90% урожая, и далеко не весь он попадает туда легально. В результате орехов не хватает людям и лесным животным», — сетовал депутат и объяснял, что законопроект поможет обеспечить переработку всего кедрового ореха внутри страны.
Нина Останина (КПРФ) выразила опасение, что законопроект ударит по гражданам, для которых сбор орехов — это «зачастую возможность как-то выжить, на обучение детей за проданные вот эти вот орехи деньги выручить».
Александр Щербаков уверял, что «никто не говорит о заградительных мерах», но заготовку ореха необходимо зарегулировать, иначе потом россияне столкнутся со снижением его урожайности, а это, в свою очередь, может и вовсе привести к страшным последствиям. Например, как уверял единоросс, в Приморском крае из-за нехватки кедрового ореха упало поголовье кабана, который, в свою очередь, является пищей для тигров. В результате голодные тигры приближаются к населенным пунктам и нападают на человека и домашних животных.
«Нужно улучшать людям жизнь, а мы отягощаем, потому что кабанчикам плохо в Приморском крае живется, — не внял доводам единоросса Михаил Делягин (“Справедливая Россия — За правду”, СРЗП). По его мнению, законопроект выглядит как попытка фактически ввести монополию на заготовку ореха в интересах отдельных корпораций.
Олег Леонов («Новые люди») назвал законопроект «не очень рабочим», саркастически отметив: «Коллеги, которые его разрабатывали, говорят, что он не носит запретительный характер, но зачем тогда его принимать?» В конце выступления господин Леонов неожиданно сообщил, что «Новые люди» все-таки поддержат законопроект «при условии глубоких доработок ко второму чтению».
Олег Михайлов (КПРФ) задал риторический вопрос: «Завтра правительство будет вносить какие-то другие ресурсы, грибы, ягоды в перечень стратегически важных. Мы каждый раз будем принимать поправки к этому закону?».
Он сообщил, что коммунисты будут голосовать против. Олег Нилов (СРЗП) заявил, что и его фракция не поддержит законопроект, назвав его «откровенно лоббистским» и выгодным «вот этим самым скупщикам и переработчикам кедрового ореха», которые не хотят платить по рыночным ценам гражданам, которые приносят орех на пункты скупки и переработки«. “А власти регионов, конечно же, договорятся за какие-то коврижки с этими переработчиками. В результате мы получим народные бунты”, — заявил эсер, патетически добавив, что “леса так же, как реки, озера и моря, принадлежат народу”.
После такой дискуссии Зариф Байдускаров (ЕР) не мог просто сообщить, что его партия законопроект поддержит. Объясняя решение единороссов, он нарисовал страшную картину, как предприниматели, добывая орех, варварски срубают верхушки деревьев, и также заявил, что они как раз и не дают собирать его местному населению, а добытый стратегический ценный ресурс продают в Китай.
В итоге за законопроект проголосовали 296 депутатов (ЕР и «Новые люди»), против 98 (большинство КПРФ, СРЗП и ЛДПР).