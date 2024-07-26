Более половины молдаван высказались против переизбрания Санду президентом

Так, 58% молдаван высказались против переизбрания президентом Майи Санду. В мае такой ответ дали 55% респондентов. Параллельно с этим уменьшается число тех, кто желает вновь видеть Санду на посту главы государства (37% по сравнению с 39% в мае). При этом большинство опрошенных (44%) всё равно убеждены, что действующий молдавский лидер победит на президентских выборах.