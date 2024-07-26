Белый дом обвинил Иран в финансировании протестов в США

Какие именно акции были профинансированы иранской стороной и на основании чего сделан этот вывод, чиновник не уточнил. При этом он подчеркнул, что в основном протесты в США проходит мирно. «Большая часть проводится естественным образом. В ней участвуют люди, у которых есть реальная озабоченность», — добавил Джон Кирби.