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Белый дом обвинил Иран в финансировании протестов в США

Власти Ирана финансируют и поощряют часть акций протеста, проходящих в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Тегеран хочет «посеять раздор» в американском обществе.

Источник: Reuters

«Мы не считаем, что все акции протеста на ежедневной основе полностью финансирует Иран. Многие американцы естественным образом обеспокоены происходящим на Ближнем Востоке. Многие протесты проводят из-за этого», — сказал господин Кирби на брифинге (цитата по ТАСС).

Какие именно акции были профинансированы иранской стороной и на основании чего сделан этот вывод, чиновник не уточнил. При этом он подчеркнул, что в основном протесты в США проходит мирно. «Большая часть проводится естественным образом. В ней участвуют люди, у которых есть реальная озабоченность», — добавил Джон Кирби.

Участники протестов в США призывают к прекращению боевых действий в секторе Газа и признанию независимости Палестины. Сегодня, 25 июля, в возле здания Капитолия в Вашингтоне, где выступал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, произошли стычки между протестующими и полицейскими. Против участников акции применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны.