Белый дом обвинил Иран в финансировании протестов в США

«Мы не считаем, что все акции протеста на ежедневной основе полностью финансирует Иран. Многие американцы естественным образом обеспокоены происходящим на Ближнем Востоке. Многие протесты проводят из-за этого», — сказал господин Кирби на брифинге (цитата по ТАСС).
Какие именно акции были профинансированы иранской стороной и на основании чего сделан этот вывод, чиновник не уточнил. При этом он подчеркнул, что в основном протесты в США проходит мирно. «Большая часть проводится естественным образом. В ней участвуют люди, у которых есть реальная озабоченность», — добавил Джон Кирби.
Участники протестов в США призывают к прекращению боевых действий в секторе Газа и признанию независимости Палестины. Сегодня, 25 июля, в возле здания Капитолия в Вашингтоне, где выступал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, произошли стычки между протестующими и полицейскими. Против участников акции применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны.