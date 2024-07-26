Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах

Бывший президент Трамп опережает кандидата от Демократической партии Харрис на 2−5% в пяти штатах — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, согласно опросу.
В каждом штате также есть свой фаворит на пост вице-президента от Демократической партии. Выбор Харрис может повлиять на голосование, например, в Аризоне, если она выберет сенатора Марка Келли, фаворита Барака Обамы, в качестве своего вице-президента, написали в газете New York Post.
Ранее в этот день Харрис сообщила, что будет участвовать в выборах на пост президента в ноябре 2024 года, представляя Демократическую партию. В ее агитационном видео говорится, что на высшем государственном посту политик будет бороться против нелегального применения огнестрельного оружия, за защиту детей от бедности, доступное здравоохранение и всеобщее равенство перед законом.
Действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства указал, что досрочно уходить в отставку не собирается. Позднее телеканал CNN сообщил, что Байден принял решение отказаться от участия в выборах в ноябре после совещаний с двумя ближайшими советниками.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.