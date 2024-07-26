Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины

«Мы неоднократно говорили о том, что готовы к решению ситуации за столом переговоров. Мы в этом заинтересованы. Но только с соблюдения Конституции РФ. Всё, что в ней прописано, — непреложно и не подлежит изменению. Более того, как и во время переговоров в Стамбуле, для нас важны права русскоязычного населения на Украине на русский язык. Важны и другие аспекты, на которые однажды Киев уже согласился. Россия никогда не претендовала на территорию Украины, не планировала забирать Киев. Всё, что происходит сейчас, — это обеспечение нашей безопасности и русскоязычных граждан», — заявил «Известиям» высокопоставленный источник.