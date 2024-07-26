В избирательных бюллетенях могут появиться эмблемы политических партий

Изменить содержание избирательных бюллетеней предложили в Государственный думе. Депутатами фракции ЛДПР подготовлен законопроект, предлагающий размещать в бюллетенях эмблемы политических партий. «Российская газета» ознакомилась с текстом законодательной инициативы.
Сейчас по закону о выборах депутатов на информационном стенде, находящемся в помещении для голосования, размещается информация о каждом зарегистрированном кандидате, внесенном в избирательный бюллетень для голосования по соответствующему одномандатному избирательному округу. При этом, если кандидат выдвинут политической партией, то указывается наименование этой политической партии, а в случае если кандидат выдвинул свою кандидатуру самостоятельно, указывается слово «самовыдвижение».
Такая же информация размещается в избирательном бюллетене для голосования по одномандатному избирательному округу. При этом политическая партия одновременно с представлением федерального списка кандидатов для заверения вправе представить в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации свою эмблему, описание которой содержится в ее уставе.
«Эмблема является визитной карточкой политической партии, с ней ассоциируют руководство партии, основные цели и предлагаемые направления развития страны», — отмечают авторы законопроекта.
В свою очередь, граждане вправе выдвигать свои кандидатуры в качестве кандидатов по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы.
Отличительная черта такого кандидата заключается в том, что кандидат не обременен партийными обязательствами, определенными уставом политической партии, что позволяет нести ответственность исключительно перед избирателями. Отсутствие партийных обязательств также позволяет кандидату самостоятельно принимать решения и действовать в соответствии со своими убеждениями.
Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 78 и 79 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», предусматривающие размещение на информационных стендах и в избирательных бюллетенях для голосования по одномандатному избирательному округу более детального и точного указания способа выдвижения кандидата путем размещения эмблемы политической партии, выдвинувшей кандидата в случае, если эмблема была представлена политической партией в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Если же кандидат самостоятельно выдвинул свою кандидатуру, то размещать указание о статусе самовыдвиженца на месте, предназначенном для размещения эмблемы политической партии.
Как пояснил «Российской газете» один из авторов законопроекта, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, документ вносится на рассмотрение Госдумы сегодня. «Его основная цель — более детально информировать избирателей о кандидатах. Избиратель должен понимать, кто из кандидатов какую партию представляет. Либо кандидат самовыдвиженец. Сейчас в бюллетенях мелким шрифтом написано, какой партией выдвинут тот или иной кандидат. Это для людей не информативно и не удобно. А если рядом с фамилией кандидата будет находиться эмблема партии, то людям станет легче ориентироваться. И выразить свои избирательные права. Кандидаты от партий несут дополнительную ответственность перед избирателями и партией. Убежден, что эта новелла будет способствовать укреплению политической системы страны», — пояснил Ярослав Нилов.