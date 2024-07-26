В избирательных бюллетенях могут появиться эмблемы политических партий

Как пояснил «Российской газете» один из авторов законопроекта, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, документ вносится на рассмотрение Госдумы сегодня. «Его основная цель — более детально информировать избирателей о кандидатах. Избиратель должен понимать, кто из кандидатов какую партию представляет. Либо кандидат самовыдвиженец. Сейчас в бюллетенях мелким шрифтом написано, какой партией выдвинут тот или иной кандидат. Это для людей не информативно и не удобно. А если рядом с фамилией кандидата будет находиться эмблема партии, то людям станет легче ориентироваться. И выразить свои избирательные права. Кандидаты от партий несут дополнительную ответственность перед избирателями и партией. Убежден, что эта новелла будет способствовать укреплению политической системы страны», — пояснил Ярослав Нилов.