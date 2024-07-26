Трамп напомнил Зеленскому о победах России над Гитлером и Наполеоном

Он неоднократно заявлял, что добьется быстрого урегулирования на Украине. На предвыборных дебатах с Байденом месяц назад Трамп обещал, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет завершить конфликт еще до своей инаугурации 20 января 2025 года. В Кремле, комментируя такие высказывания, отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.