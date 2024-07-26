Больше 1300 кандидатов заявились на выборы в Хабаровском крае

Избирательная комиссия Хабаровского края закрыла период выдвижения кандидатов, которые примут участие в выборах 6, 7 и 8 сентября текущего года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», всего на участие в гонке заявились 1346 человек, среди которых как представители политических партий, так и самовыдвиженцы.
По информации пресс-службы краевого избиркома, в единый день голосования в субъекте проведут 43 избирательные кампании, в том числе досрочные выборы губернатора и выборы депутатов Законодательной думы. В порядке самовыдвижения документы представили 357 человек.
Среди партий 241 кандидата выдвинула «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 138 — «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ», 154 — ЛДПР, 128 — КПРФ, 113 — «КОММУНИСТЫ РОССИИ», 87 — «НОВЫЕ ЛЮДИ», 54 — «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ», 37 — «Гражданская платформа», 34 — «РОДИНА», 2 — «Гражданская инициатива» и 1 — «Казачья партия РФ».
Напомним, что на досрочных выборах на пост губернатора Хабаровского края будут претендовать 8 человек. Это Дмитрий Демешин («Единая Россия»), Петр Перевезенцев (КПРФ), Сергей Прокопьев (КПРФ), Роза Чемерис («Новые люди»), Андрей Смалис («Казачья партия Российской Федерации»), Александр Терехов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Константин Могильный («Гражданская платформа»), Евгений Шестюк («Родина»).