Больше 1300 кандидатов заявились на выборы в Хабаровском крае

Избирательная комиссия Хабаровского края закрыла период выдвижения кандидатов, которые примут участие в выборах 6, 7 и 8 сентября текущего года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», всего на участие в гонке заявились 1346 человек, среди которых как представители политических партий, так и самовыдвиженцы.