Для армейской авиации создают методику защиты от дронов

«Если ты увидел его, то первое, что нужно сделать, — это сманеврировать. Но увидеть такой небольшой объект непросто. Конечно, дрон вертолет не догонит, у него не такая большая скорость. А в лобовую атаку он пойти может. Конечно, урон он может нанести. Главное — должны работать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Надо обязательно устанавливать станции, они небольшие и требуют не так много энергии. Отпугнуть дрон, сбить его с толку при подлете вполне вероятно», — пояснил летчик.