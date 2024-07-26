Глава Гагаузии рассказала о возможном потеплении отношений с Кишиневом

«Я уверена, что до конца мандата действующего президента Майи Санду никаких улучшений не будет, так же, как и уверена, что будут предприниматься попытки еще больше надавить и на меня как на башкана, и на Гагаузскую автономию. Точка невозврата в отношениях с нынешней властью Молдовы пройдена, и никакого диалога не будет. Кишинев не предпринимал попытки урегулировать отношения с Гагаузией», — сообщила Гуцул.