Кулеба исключил возможность склонить Киев к переговорам

«Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить и мы сами будем принимать любые решения. Обратите внимание: даже в риторике наших партнеров, которые помогают нам оружием, деньгами — четко всегда сказано о том, что Украина сама примет решение, с кем, когда, в каком формате вести переговоры. И это не просто дипломатические слова, это реальная позиция», — сказал он в ходе беседы, запись которой представлена на YouTube-канале ТСН.