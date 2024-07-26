Вице-премьеры Казахстана и России встретились в Москве

Казахстан и Россия в апреле подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики — Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Сторонами определены уполномоченные организации — ООО «Интер РАО — Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».