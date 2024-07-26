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Вице-премьеры Казахстана и России встретились в Москве

На встрече рассмотрели шаги по развитию сотрудничества в сферах транспорта, логистики, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Вице-премьеры Казахстана Серик Жумангарин и России Алексей Оверчук встретились в Москве как сопредседатели Межправительственной комиссии по сотрудничеству, сообщили в пресс-службе правительства России.

«Работаем вместе с Казахстаном над развитием наших пунктов пропуска и сопряженностью инфраструктуры между нашими странами», — отметил Алексей Оверчук.

Обе страны заинтересованы в совместном развитии транспортного коридора «Север — Юг», а также транспортных маршрутов в восточном направлении.

Казахстан, напомнили в пресс-службе, является одним из ключевых торговых партнеров России.

Основа взаимной торговли между странами — металлы, продовольствие и продукция машиностроения и химическая продукция.

«При осуществлении взаиморасчетов страны опираются на национальные валюты. Их доля составляет 88%», — уточняется в сообщении.

Кроме того, стороны рассмотрели возможности взаимодействия в проекте по строительству ГЭС в республике.

В Минэнерго России подчеркнули заинтересованность российских компаний в проектах по строительству новых угольных ТЭЦ в республике, передает РИА Новости.

Казахстан и Россия в апреле подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики — Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Сторонами определены уполномоченные организации — ООО «Интер РАО — Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».