Вице-премьеры Казахстана и России встретились в Москве

АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Вице-премьеры Казахстана Серик Жумангарин и России Алексей Оверчук встретились в Москве как сопредседатели Межправительственной комиссии по сотрудничеству, сообщили в пресс-службе правительства России.
«Работаем вместе с Казахстаном над развитием наших пунктов пропуска и сопряженностью инфраструктуры между нашими странами», — отметил Алексей Оверчук.
Обе страны заинтересованы в совместном развитии транспортного коридора «Север — Юг», а также транспортных маршрутов в восточном направлении.
Казахстан, напомнили в пресс-службе, является одним из ключевых торговых партнеров России.
Основа взаимной торговли между странами — металлы, продовольствие и продукция машиностроения и химическая продукция.
«При осуществлении взаиморасчетов страны опираются на национальные валюты. Их доля составляет 88%», — уточняется в сообщении.
Кроме того, стороны рассмотрели возможности взаимодействия в проекте по строительству ГЭС в республике.
В Минэнерго России подчеркнули заинтересованность российских компаний в проектах по строительству новых угольных ТЭЦ в республике, передает РИА Новости.
Казахстан и Россия в апреле подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики — Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Сторонами определены уполномоченные организации — ООО «Интер РАО — Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».