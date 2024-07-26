«Если подходить к договоренностям по пунктам, как того хочет Зеленский, чтобы продлить свою затянувшуюся власть — путь от зерновой сделки до границы займет годы. И это та ловушка, которую мастерски выстроил Путин ослепленному эго украинского президента», — написал парламентарий.
По его словам, тот, кто следит за новостями, должен знать, что российские войска уже в 14 километрах от города Димитров (переименован Киевом в Мирноград), расположенного в ДНР рядом с Красноармейском (переименован в Покровск).
«За ним — Днепропетровская область. И шансов не допустить этого (продвижения — Прим. Ред.) — не так много», — резюмировал депутат.
Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. В Киеве эту инициативу отвергли.
Как накануне заявил постпред России при ООН Василий Небензя, если Зеленский действительно «дозрел до разговора о мире», ему следует посмотреть на озвученную Путиным инициативу, ничего лучше Украина точно не получит.