Омский губернатор Хоценко рассказал, где учатся его дети

Среди вопросов был и — почему молодежи нужно оставаться в Омске.
Глава региона ответил на него на примере своей семьи, в которой воспитываются шесть детей: «Мои дети учатся здесь, в Омске. Старшая дочь в этом году поступает в Омский государственный университет путей сообщения. Паша — средний сын, идет в 1 класс. Остальные дети ходят в школы и в детские сады», — рассказал губернатор.
Виталий Хоценко подчеркнул, что его дети не только получают образование, но и занимаются спортом в различных секциях, а ещё творчеством и танцами.
«Скажу вам, не во многих регионах есть такой широкий набор направлений для развития детей. Это здорово, это наше преимущество», — подчеркнул он.