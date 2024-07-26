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Омский губернатор Хоценко рассказал, где учатся его дети

Накануне в прямом эфире губернатор Омской области Виталий Хоценко отвечал на вопросы омичей.

Источник: соцсети

Среди вопросов был и — почему молодежи нужно оставаться в Омске.

Глава региона ответил на него на примере своей семьи, в которой воспитываются шесть детей: «Мои дети учатся здесь, в Омске. Старшая дочь в этом году поступает в Омский государственный университет путей сообщения. Паша — средний сын, идет в 1 класс. Остальные дети ходят в школы и в детские сады», — рассказал губернатор.

Виталий Хоценко подчеркнул, что его дети не только получают образование, но и занимаются спортом в различных секциях, а ещё творчеством и танцами.

«Скажу вам, не во многих регионах есть такой широкий набор направлений для развития детей. Это здорово, это наше преимущество», — подчеркнул он.

образование