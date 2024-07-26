Омский губернатор Хоценко рассказал, где учатся его дети

Глава региона ответил на него на примере своей семьи, в которой воспитываются шесть детей: «Мои дети учатся здесь, в Омске. Старшая дочь в этом году поступает в Омский государственный университет путей сообщения. Паша — средний сын, идет в 1 класс. Остальные дети ходят в школы и в детские сады», — рассказал губернатор.