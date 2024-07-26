Демешин объявил о необходимости реформы строительного блока Хабаровского края

На расширенном заседании правительства Хабаровского края рассмотрели основные показатели и проблемы строительной отрасли региона. Сейчас в крае возводят 23 социальных объекта здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма. Из них 11 — это объекты прошлых лет, сроки которых перенесены на 2024 год из-за недобросовестности подрядчиков или низких темпов строительства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Врио губернатора Дмитрий Демешин заявил, что крайне недоволен работой координационного штаба по строительству, который создан для оперативного решения проблемных вопросов в отрасли. Также он отметил, что в отношении подрядчиков, которые не выполняют свои обязательства перед государством и людьми, должны быть более жесткие меры.
Это касается и расторжения контрактов, и претензионной работы, и внесения данных в реестр недобросовестных поставщиков. В частности, врио губернатора поставил задачу заместителю председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Кериму Сунгурову провести анализ и принять меры в отношении ряда организаций, которые сейчас неэффективно работают на объектах.
Глава региона максимально адекватно оценивает ситуацию в строительной сфере Хабаровского края. Несмотря на рекордные объемы строительства, проблем в отрасли хватает, это и точечная застройка, и срыв сроков строительства социальных объектов. С каждой из этих проблем Дмитрий Демешин намерен бороться, как ужесточая контроль за работой профильных блоков правительства, так и применяя системные решения.
— Про точечные застройки мы уже с вами неоднократно говорили, что нужно это исключать, — подчеркнул Дмитрий Демешин, обращаясь к Кериму Сунгурову. Также он заострил внимание на необходимости решения проблемы расселения граждан из ветхого жилья, модернизации коммунальной и дорожной инфраструктуры за счет застройщика с помощью механизма комплексного развития территорий. Однако муниципалитеты неэффективно пользуются этим инструментом, отдавая участки под застройку по минимальной стоимости и без обязательств со стороны инвестора по строительству объектов социальной инфраструктуры. — Здесь нужна серьезная реформа. Социальная инфраструктура, коммунальная, энергетическая, транспортная — эти вопросы должны решаться через масштабные инвестиционные проекты, где инвестор берет на себя все эти обязательства и строит самостоятельно. Нам нужны социально ответственные подрядчики, которые будут брать на себя часть нагрузки, которые будут расселять бараки в обмен на участки, — заявил Дмитрий Демешин. Также он отметил низкую эффективность регионального оператора «Застройщик27», который за два года своего существования не заключил ни одного контракта по комплексному развитию территорий. — Ноль — вот это итог вашей работы. И вы всё в теории обсуждаете, что надо комплексно развивать территории, — сказал врио губернатора. На расширенном заседании правительства края заслушали также доклад главы города Комсомольска-на-Амуре Александра Жорника. Здесь проблемы не только по краевым стройкам, но и по муниципальным. Среди них стадион «Авангард», реконструкция детского сада № 134 и школы № 38. В частности, по спортивному объекту сроки ввода постоянно переносятся.
Дмитрий Демешин отметил, что людям нужен объект, а не перенос сроков. Он дал поручение министру спорта каждый месяц посещать стройки в Комсомольске-на-Амуре и предупредил о персональной ответственности за эти объекты.