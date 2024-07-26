Демешин объявил о необходимости реформы строительного блока Хабаровского края

— Про точечные застройки мы уже с вами неоднократно говорили, что нужно это исключать, — подчеркнул Дмитрий Демешин, обращаясь к Кериму Сунгурову. Также он заострил внимание на необходимости решения проблемы расселения граждан из ветхого жилья, модернизации коммунальной и дорожной инфраструктуры за счет застройщика с помощью механизма комплексного развития территорий. Однако муниципалитеты неэффективно пользуются этим инструментом, отдавая участки под застройку по минимальной стоимости и без обязательств со стороны инвестора по строительству объектов социальной инфраструктуры. — Здесь нужна серьезная реформа. Социальная инфраструктура, коммунальная, энергетическая, транспортная — эти вопросы должны решаться через масштабные инвестиционные проекты, где инвестор берет на себя все эти обязательства и строит самостоятельно. Нам нужны социально ответственные подрядчики, которые будут брать на себя часть нагрузки, которые будут расселять бараки в обмен на участки, — заявил Дмитрий Демешин. Также он отметил низкую эффективность регионального оператора «Застройщик27», который за два года своего существования не заключил ни одного контракта по комплексному развитию территорий. — Ноль — вот это итог вашей работы. И вы всё в теории обсуждаете, что надо комплексно развивать территории, — сказал врио губернатора. На расширенном заседании правительства края заслушали также доклад главы города Комсомольска-на-Амуре Александра Жорника. Здесь проблемы не только по краевым стройкам, но и по муниципальным. Среди них стадион «Авангард», реконструкция детского сада № 134 и школы № 38. В частности, по спортивному объекту сроки ввода постоянно переносятся.