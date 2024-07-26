Лукашенко предложил Кубе выходить на кооперационные формы взаимодействия

«Именно с этого события начался путь Кубы к построению социально ориентированного государства, которое проводит честную внутреннюю и внешнюю политику», — говорится в поздравлении.



Для Беларуси Куба является одним из важнейших партнеров и друзей в Западном полушарии, обратил внимание президент.



«Убежден, нам необходимо не только расширять сотрудничество в традиционной сфере торговли, но и выходить на кооперационные формы взаимодействия. Создание совместных предприятий по производству цельномолочной продукции, лекарственных средств, тракторов даст начало качественно новому этапу в наших экономических отношениях», — подчеркнул глава государства.



Александр Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов во всех начинаниях, а братскому кубинскому народу — мира и благополучия.