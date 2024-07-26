Шесть кандидатов зарегистрировано на довыборах в новосибирское заксобрание

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в Красноярском крае борьбу за мандат депутата от округа № 10 продолжат семь кандидатов, выдвинутых партиями (СРЗП, ЕР, «Яблоко», Партия пенсионеров, КПРФ, «Родина» и «Новые люди»). На выборах в округе № 21 заксобрания Алтайского края пока зарегистрированы три кандидата — от КПРФ, СРЗП и ЛДПР. Кроме того, своих кандидатов выдвинули ЕР, «Новые люди», «Коммунисты России» и «Гражданская инициатива».