Шесть кандидатов зарегистрировано на довыборах в новосибирское заксобрание

Все кандидаты выдвинуты политическими партиями. В их числе Вера Гужева (Партия пенсионеров), Николай Завалишин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду», СРЗП), Сергей Зарембо (КПРФ), Ольга Зуева (ЛДПР), Фарид Миннибаев («Новые люди») и Сергей Смирнов («Единая Россия», ЕР). Довыборы депутата заксобрания в округе № 3 были объявлены после того, как в октябре прошлого года мандат сдал экс-сенатор Владимир Лаптев.
Довыборы в региональные парламенты в сентябре этого года пройдут также в Красноярском и Алтайском краях.
Как сообщал «Ъ-Сибирь», в Красноярском крае борьбу за мандат депутата от округа № 10 продолжат семь кандидатов, выдвинутых партиями (СРЗП, ЕР, «Яблоко», Партия пенсионеров, КПРФ, «Родина» и «Новые люди»). На выборах в округе № 21 заксобрания Алтайского края пока зарегистрированы три кандидата — от КПРФ, СРЗП и ЛДПР. Кроме того, своих кандидатов выдвинули ЕР, «Новые люди», «Коммунисты России» и «Гражданская инициатива».