В Узбекистане в этом году появятся центры изучения русского языка и дополнительного образования — Россотрудничество

Каждый центр получит учебную, методическую и художественную литературу на русском языке. Здесь будут проходить культурные и творческие мероприятия, курсы русского языка и подготовительные курсы для студентов, встречи с представителями российских вузов, открытые уроки по творчеству российских писателей и поэтов, другие интересные события.
Такие центры, помимо Узбекистана, будут открыты в 15 странах СНГ, Ближнего Востока, Африки и Азии, в том числе в Армении, Беларуси, Таджикистане, Туркменистане, Замбии, Марокко, Танзании, Тунисе, Сирии, Индии, Монголии.
Напомним, что недавно при поддержке Россотрудничества более чем 1,5 тысячи уникальных классических и современных изданий по истории кино и кинематографии из библиотеки известного узбекского и русского поэта и журналиста Владимира Медведовского передали ташкентскому филиалу ВГИК.