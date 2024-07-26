В Узбекистане в этом году появятся центры изучения русского языка и дополнительного образования — Россотрудничество

Каждый центр получит учебную, методическую и художественную литературу на русском языке. Здесь будут проходить культурные и творческие мероприятия, курсы русского языка и подготовительные курсы для студентов, встречи с представителями российских вузов, открытые уроки по творчеству российских писателей и поэтов, другие интересные события.