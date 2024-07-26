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В Узбекистане в этом году появятся центры изучения русского языка и дополнительного образования — Россотрудничество

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. До конца года Россотрудничество откроет 25 новых центров дополнительного образования в 15 странах, в том числе в Узбекистане, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Каждый центр получит учебную, методическую и художественную литературу на русском языке. Здесь будут проходить культурные и творческие мероприятия, курсы русского языка и подготовительные курсы для студентов, встречи с представителями российских вузов, открытые уроки по творчеству российских писателей и поэтов, другие интересные события.

Такие центры, помимо Узбекистана, будут открыты в 15 странах СНГ, Ближнего Востока, Африки и Азии, в том числе в Армении, Беларуси, Таджикистане, Туркменистане, Замбии, Марокко, Танзании, Тунисе, Сирии, Индии, Монголии.

Напомним, что недавно при поддержке Россотрудничества более чем 1,5 тысячи уникальных классических и современных изданий по истории кино и кинематографии из библиотеки известного узбекского и русского поэта и журналиста Владимира Медведовского передали ташкентскому филиалу ВГИК.

образование