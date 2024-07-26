МИД Румынии вызвал временного поверенного России из-за обломков дрона

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В сводке за 25 июля ведомство отчиталось, что за сутки были уничтожены пункт базирования украинских безэкипажных катеров, до пяти БМП Bradley на площадке c иностранной военной техникой, а также склад горюче-смазочных материалов ВСУ.