Военная операция на Украине, день 884-й

08:37 Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы уже доставлен в Москву из Турции. По данным SHOT, на допросе Евгений Серебряков признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, причем он сам проявил инициативу. За убийство российского офицера ему пообещали заплатить от $10 тысяч до $20 тысяч и выдать гражданство Украины.