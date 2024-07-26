Нейтральные номера для автомобилей Приднестровья: регистрация продлена до конца 2026 года

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Зарегистрированные в Приднестровье транспортные средства смогут получать нейтральные номера до 31 декабря 2026 года.
Законопроект о продлении этого срока был принят во втором чтении голосами 72 депутатов.
Таким образом, граждане по-прежнему смогут пользоваться механизмом документирования транспортных средств из Приднестровья с нейтральными номерными знаками и получат доступ к международному движению.
Механизм не распространяется на транспортные средства, используемые в коммерческих целях. В то же время лица, проживающие в населенных пунктах, не относящихся к неконтролируемой территории, не смогут зарегистрировать свои транспортные средства с нейтральными номерами.
Одно из преимуществ нейтральных номеров заключается в том, что государственные органы могут проверить через международную систему, не числятся ли транспортные средства в угоне.
Нейтральные автомобильные номерные знаки позволяют водителям из Приднестровья беспрепятственно выезжать за пределы региона и Молдовы в целом. В 2018 году Тирасполем и Кишиневом было подписано соответствующее протокольное решение. Однако на фоне обострения разногласий между Кишиневом и Тирасполем в конце 2021 года система стала работать в ограниченном режиме, без выдачи новых номеров. По данным приднестровской стороны, с 2018 года нейтральные номера получили не менее 9750 автовладельцев.
На сегодняшний день в пунктах регистрации транспортных средств, открытых Агентством государственных услуг в городах Тирасполь и Рыбница, зарегистрировано более 10 000 транспортных средств.
Документ вступит в силу со дня его опубликования в «Официальном вестнике».