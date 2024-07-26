«Ими гордится вся страна»: губернатор Приморья вручил ключи от квартир семьям участников СВО

Правительство Приморья поддерживает тех, чьи отцы, мужья или дети героически сражаются в зоне специальной военной операции, защищая Родину, порой ценою собственной жизни. Одна из мер помощи для близких Героев СВО — обеспечение жилплощадью. Уже совсем скоро новоселье в динамично развивающемся районе Владивостока будут праздновать три семьи. Ключи от квартир с ремонтом в Снеговой Пади им вручили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина.
Все квартиры уже полностью благоустроены — установлены пластиковые окна, радиаторы отопления, сантехника, уложен ламинат, подобраны обои нейтрального оттенка. Новым владельцам предстоит только перевезти или приобрести мебель.
Олег Кожемяко поблагодарил матерей за воспитание героев, подвиги которых не забыты, и обратился к близким военнослужащих:
«Ваши мужья героически сражались на фронте, отдали жизнь за Родину. Они защищали нашу страну, теперь мы станем вам надежной защитой здесь. Вы можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Жилье — одно из ключевых решений, когда ваши дети вырастут, у них будет будущее. Спасибо вам за воспитание детей, им есть с кого брать пример — с отцов-героев, которыми по праву гордится вся Россия».
Командующий Тихоокеанским флотом, в свою очередь, отметил неоценимый вклад краевого правительства в поддержку семей участников СВО.
«Наши бойцы, выполняя задачи в зоне проведения специальной военной операции, знают, что об их семьях заботятся здесь на самом высоком уровне», — поделился Виктор Лиина.
Стоит отметить, что в Снеговой Пади хорошо развита инфраструктура. Здесь есть поликлиника, школа, детский сад, магазины и другие важны объекты. Это из быстро развивающихся районов города. Продолжается строительство домов и спортивных объектов. На территории проживает много военнослужищах с семьями, поэтому, по словам главы края, можно рассчитывать на помощь и поддержку с их стороны.
Одной из тех, кто вскоре переедет сюда, стала Надежда. Она воспитывает сына и дочь. До этого семья проживала в служебной квартире.
«Здесь уже сделан ремонт, осталось расставить мебель. Хороший район, все рядом. Отправлю детей в детский сад, потом в школу, будем обустраиваться», — поделилась она планами на будущее.
Как ранее сообщала «КП — Владивосток», в крае существуют различные меры поддержки военных и их родных. Речь не только о денежных выплатах и санаторно-курортном лечении, но и психологической, юридической и даже педагогической помощи. Квартиры семьям, потерявшим кормильцев на СВО, правительство Приморья предоставляет с 2023 года.