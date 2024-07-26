«Ими гордится вся страна»: губернатор Приморья вручил ключи от квартир семьям участников СВО

«Ваши мужья героически сражались на фронте, отдали жизнь за Родину. Они защищали нашу страну, теперь мы станем вам надежной защитой здесь. Вы можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Жилье — одно из ключевых решений, когда ваши дети вырастут, у них будет будущее. Спасибо вам за воспитание детей, им есть с кого брать пример — с отцов-героев, которыми по праву гордится вся Россия».