Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии в прошлом ноябре, оно длилось около недели. В то время ХАМАС отпустил около 110 израильтян и граждан других государств (среди них были россияне с двойным гражданством), которых боевики взяли в плен 7 октября; Израиль же в обмен освободил сотни палестинских заключенных.