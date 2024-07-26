Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Израиль выдвинул новое требование в переговорах о перемирии с ХАМАС, что осложнило достижение соглашения, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Требование заключалось в том, чтобы проверять всех возвращающихся с юга сектора Газа на север, где шли более активные боевые действия и откуда мирное население эвакуировалось по требованию Израиля.
Израильские переговорщики выступили за создание «механизма проверки гражданского населения, возвращающегося на север Газы», где, по опасениям израильской стороны, эти люди могли бы присоединиться к членам ХАМАС.
Палестинская сторона отвергла это требование.
Кроме того, Израиль хотел сохранить контроль над границей сектора Газа и Египта, что в Каире посчитали выходящим за рамки сделки.
Война Израиля и ХАМАС продолжается уже девятый месяц. По данным сторон, во время нападения боевиков на Израиль погибли 1,2 тыс. человек, а в начавшихся после этого боевых действия в секторе Газа — 39 тыс.
Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии в прошлом ноябре, оно длилось около недели. В то время ХАМАС отпустил около 110 израильтян и граждан других государств (среди них были россияне с двойным гражданством), которых боевики взяли в плен 7 октября; Израиль же в обмен освободил сотни палестинских заключенных.
Всего в заложники были взяты около 250 человек, из них 110−120 остаются в секторе Газа, некоторые предположительно погибли. В числе находящихся в руках боевиков есть двое россиян.
В процессе непрямых переговоров посредниками выступают Египет, Катар, США. Американский президент Джо Байден не раз называл своей целью добиться прекращения огня в конфликте. В конце мая он предложил трехэтапный план, который, как отмечает Reuters, служит «рамочной программой» сделки.
Первая стадия предусматривает перемирие на шесть недель и вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа; освобождение заложников из числа женщин и пожилых людей в обмен на палестинских заключенных; достижение договоренности о постоянном прекращении огня.
На втором этапа ХАМАС освободит всех оставшихся в живых израильских заложников, включая военнослужащих. Третья фаза включает план по восстановлению сектора Газа и возвращение семьям останков погибших заложников.