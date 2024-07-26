Власти идут на сближение с НАТО вопреки воле народа, заявили в Молдавии

«Озвученную в Конгрессе информацию о том, что США пока помогают Молдавии евроинтегрироваться, а потом видят нас в НАТО, я ее не совсем понимаю. ЕС обладает своими структурами, у нас — двухсторонние отношения. Сейчас это статус кандидата. В этой ситуации у США не должно быть никакой субъектности в этих переговорах между нынешней властью и Брюсселем», — отметил Батрынча.