Власти идут на сближение с НАТО вопреки воле народа, заявили в Молдавии

КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Власти Молдавии в лице партии «Действие и солидарность» (ПДС) и президента Майи Санду продолжают сближение с НАТО, несмотря на то, что народ против, заявил вице-спикер парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.
«Сближение нынешних властей Молдовы с НАТО происходит вразрез с чаяниями народа. Это говорит о внешнем управлении молдавскими политиками, всем тем, что делает ПДС, министр иностранных дел Михай Попшой, президент Санду», — заявил Батрынча журналистам.
По его словам, все декларации представители власти Молдавии произносят не для собственных граждан, а для своих партнеров и патронов из США.
«Озвученную в Конгрессе информацию о том, что США пока помогают Молдавии евроинтегрироваться, а потом видят нас в НАТО, я ее не совсем понимаю. ЕС обладает своими структурами, у нас — двухсторонние отношения. Сейчас это статус кандидата. В этой ситуации у США не должно быть никакой субъектности в этих переговорах между нынешней властью и Брюсселем», — отметил Батрынча.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.