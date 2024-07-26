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Очередь на границе с Польшей начинается возле Брестской крепости (видео)

Попасть из Беларуси в Польшу на машине сейчас можно только через международный пункт пропуска «Брест». Как это выглядит на практике, смотрите в видео Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Желающие пересечь границу на машине сперва занимают очередь возле Волынских укреплений Брестской крепости, чтобы потом попасть в очередь на приграничном сервисе и только потом в сам пункт пропуска.

В среднем у людей это сейчас занимает сутки: у кого-то больше, у кого-то чуть меньше. Преимущество у родителей с детьми до трех лет. Им можно не стоять в очередях.

Очереди получаются по простой причине ― польская сторона намеренно саботирует свою работу и может часами не пускать на свою территорию машины, прошедшие контроль на белорусской стороне.

Пункт пропуска «Брест» технически не может вместить все машины, едущие в сторону Польшу, поэтому и растет очередь из машин на границе.