В Минобороны Украины заявили о росте темпов мобилизации в стране

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Темпы мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) к настоящему времени увеличились, необходимости в снижении призывного возраста пока нет. С такими утверждениями выступил официальный представитель украинского Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
«Сейчас темпы мобилизации выросли. У нас показатели, которые существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны. 4,6 млн военнообязанных обновили свои данные. Это уже говорит о том, что есть база, с которой можно работать», — сказал он в интервью изданию NV.
По словам Лазуткина, сейчас число обновивших военно-учетные данные человек «значительно превышает» потребности ВСУ в пополнении, поэтому снижать возраст мобилизации пока нет необходимости. «По состоянию на сейчас острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов, и это может меняться. Сейчас мы не видим такой необходимости», — отметил представитель Минобороны.
Он также утверждал, что юридических оснований для рассылки повесток в электронном виде в настоящее время нет, хотя технически это можно сделать «в те или иные сроки». «Об электронных повестках пока вообще речь не идет», — добавил Лазуткин.
Представитель министерства сообщил, что украинская армия испытывает большую потребность в операторах беспилотников, специалистах в сфере ИТ, тыловых работниках, таких как повара или делопроизводители, а также в водителях, механиках, стрелках и разведчиках.
18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. 10 июня секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что после вступления закона в силу темпы мобилизации выросли в четыре раза.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы военнообязанные украинцы не могли уклониться от службы, а сотрудники военкоматов применяют к гражданам силу. При этом мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации — заключают фиктивные браки, устраиваются на работу в учреждения, бронирующие сотрудников, дают взятки за получение справок об инвалидности, пытаются выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.