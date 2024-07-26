В Минобороны Украины заявили о росте темпов мобилизации в стране

«Сейчас темпы мобилизации выросли. У нас показатели, которые существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны. 4,6 млн военнообязанных обновили свои данные. Это уже говорит о том, что есть база, с которой можно работать», — сказал он в интервью изданию NV.